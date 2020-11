"I 15 secondi finali devono essere la molla per volere di più da noi stessi. Per arrivare ad essere grandi. Il resto della partita indica che siamo sulla strada giusta". Parole e musica di Leonardo Bonucci, che continua a guidare - anche attraverso i social - la sua squadra. Dopo il suo messaggio, pieno di speranza, anche Danilo tiene dritta la strada: "Partite come queste insegnano che tutti i dettagli vanno curati fino al triplice fischio. Siamo tutti arrabbiati per i due punti persi, il cammino è ancora lungo". Infine, il messaggio di Cristiano Ronaldo: "Testa alta e crediamo nel lavoro che stiamo facendo".



