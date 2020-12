Cristiano Ronaldo ieri sera ha sbagliato il calcio di rigore del possibile secondo vantaggio contro l'Atalanta. Bravissimo il portiere Gollini, capace addirittura di bloccarlo. Certo, vedere CR7 fallire un penalty non è molto comune. E con la maglia bianconera ne ha segnati anche di decisivi per togliere le castagne dal fuoco alla Juventus. Per la precisione, ne ha realizzati 26 in bianconero da quando è arrivato due anni e mezzo fa. Ma quanti ne ha sbagliati? Quello di ieri è stato il quarto. Il terzo in sei mesi, però. Se il primo infatti fu contro il Chievo nel gennaio 2019 (Sorrentino primo portiere a neutralizzare il fuoriclasse portoghese dal dischetto in Italia) gli altri due sono stati a giugno 2020 (semifinale di Coppa Italia col Milan, parato da Donnarumma) e a luglio (traversa nel match scudetto con la Sampdoria).