. A otto giorni dall'inizio del campionato, il portoghese è sembrato tutt'altro che carico. E il problema non era (solo) fisico o legato alla preparazione in corso. Questione di voglia, di una presenza emotiva che non c'è. Forse perché tutta questa voglia di Juve non l'ha mai avuta di recente. Ronaldo e la Juventus si sono detti di nuovo sì, o meglio, proseguiranno insieme, ma probabilmente più per la mancanza di alternative per entrambi che per una reale volontà.L'atteggiamento svagato è ciò che i tifosi gli rimproverano di più. Allegri ha subito frenato: "E' sereno, è un valore aggiunto. Ha gestito bene alcuni palloni". E il passaggio diretto allo spogliatoio una volta uscito dal campo? Anche qui nessun problema, solo un cenno di intesa e poi via. Perché con Ronaldo è tutto diverso, ma servirà includere anche lui per essere veri, belli e vincenti.I tifosi arrabbiati nella nostra gallery: ecco i loro messaggi