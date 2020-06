Qual è il segreto di Cristiano Ronaldo? Qualcuno potrebbe parlare dell'alimentazione, c'è chi potrebbe rispondere sulla mole incredibile di lavoro che quotidianamente si sobbarca. E invece... invece si tratta dei tacchetti. O meglio, anche dei tacchetti. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, CR7 non avrebbe tacchetti normali ma qualcosa di molto speciale, creato da un brand francese per garantire più accelerazione, stabilità e comfort. Non circolari, ma tagliati in maniera particolare. Non solo: Cristiano può modificarli a suo piacimento, a seconda dei terreni che incontrerà.