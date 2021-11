Le ultime ore frenetiche di Ronaldo a Torino sono state raccontate nel nuovo libro di, "Grand Hotel Calciomercato", seconda edizione. Il giornalista ha parlato in particolare del discorso alla squadra che ha preceduto i saluti, direzione United.Ronaldo arrivava dal gol annullato a Udine, dov'era partito addirittura dalla panchina, dicendogli: "Mettiti con la testa giusta per rimanere qui con noi, Cri! Ma non vedi che offrendoti in giro a tutte le squadre perdi di valore e appeal? Sei Ronaldo!". Ronaldo però aveva già deciso di salutare la Juventus per fare ritorno in Premier League.Ecco allora svelate parte delle parole d'addio: "Vi ringrazio per questi tre anni e in particolare voglio dedicare una parola in più per il mister che mi ha sempre detto le cose in faccia: seguitelo,