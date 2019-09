Cristiano, in una lunghissima intervista a Good Morning Britain ( qui le sue dichiarazioni integrali ) ha parlato di tutto. Della vita, del calcio, della famiglia che lo supporta. E poi dei suoi segreti, quasi tutti artefatti. Tranne uno: ​". Il talento non è più abbastanza - le sue parole -. Posso svegliarmi, giocare con i bambini, ma devo andare in palestra per 30-40 minuti per forza dopo, questo fa la differenza. Per questo ho 34 anni e sembra che ne abbia 28".