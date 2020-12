Bellissima nuova puntata della docu-serie “Parallel Worlds” realizzata da Dazn, con protagonisti Cristiano Ronaldo e il pugile kazako Gennady Golovkin, uno dei migliori in circolazione. Il fenomeno portoghese della Juventus, in una distesa chiacchierata piena di spunti, ha parlato anche del momento più difficile della sua vita: "Sono nato sull’isola di Madeira e all’età di 11 anni lo Sporting è andato a parlare con i miei genitori. Hanno detto che erano interessati a me, ma che dovevo trasferirmi a Lisbona. Lasciare la mia famiglia è la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia. I miei momenti più difficili sono stati quando mi sono trasferito a Lisbona e quando ho perso mio padre".