Il primo giocatore a giocare cinque Europei, il primo giocatore a segnare in cinque Europei, il miglior marcatore nella storia del torneo. Semplicemente, il più forte di tutti. Cristiano Ronaldo firma ancora una volta un pezzo di storia importantissimo, personale e del Portogallo. Nella vittoria per 3-0 che inaugura gli Europei dei lusitani, il capitano e attaccante della Juventus ha siglato una doppietta pazzesca: prima su rigore, poi azione coordinata che termina con un dribbling secco a Gulacsi. Ecco allora il record di reti nella competizione: CR7 è arrivato a quota 11 in cinque partecipazioni. E Platini, fermo a 9, ormai è superato...