748 gol. E c'è Pelé nel mirino, a quota 767, distante 19 reti. Come racconta Tuttosport, la doppietta porta CR7 a 60 gol in 69 gare in Serie A, 73 centri in 95 partite con la Juventus: "Ha superato Franco Causio, è il 17° marcatore bianconero di sempre. Non aveva mai segnato così tanto, a questo punto della stagione, nelle due annate precedenti. Con 8 reti (doppiette a Roma, Spezia e Cagliari e 1 gol a Sampdoria e Lazio) Cristiano raggiunge Zlatan Ibrahimovic come miglior bomber della Serie A: si profila un duello tra bomber di lungo corso che non hanno intenzione di cedere lo scettro. Il fuoriclasse portoghese, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere sia nella Premier sia nella Liga vuole conquistare anche questo primato centrandolo pure in Serie A: e per riuscirci sta segnando all’incredibile media di un gol ogni 43 minuti".