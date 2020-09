Non c'è il 9, ma c'è CR7. E' il tormentone che accompagna la Juve alla gara contro la Samp, l'esordio di Pirlo, alle prese con diverse incognite offensive e una certezza: proprio Ronaldo. Con lui si parte praticamente sempre in vantaggio di almeno un gol, specialmente nel 2020: il capocannoniere dell'anno solare della serie A è infatti proprio lui, con 21 reti segnate in appena 19 partite disputate. Questa sera, ricorda il Corriere dello Sport, vuole abbattere uno degli ultimi tabù della sua irripetibile carriera: al terzo tentativo dovrà riuscire a segnare nella prima gara della stagione con la maglia della Juve, missione fallita negli scorsi due campionati.