1









Cristiano Ronaldo è andato in gol per la 19esima stagione consecutiva. Incredibile. E' solo uno dei numeri degni di nota della gara tra Juventus e Samp, la prima della stagione 2020/21. Ecco gli altri, ricordati dal sito ufficiale bianconero:



"Dejan Kulusevski è diventato il quarto giocatore svedese nella storia della Juventus a segnare in Serie A, dopo Kurt Hamrin, Zlatan Ibrahimovic e Olof Mellberg.



Wojciech Szczesny ha collezionato 100 presenze in tutte le competizioni con la Juventus.



Leonardo Bonucci è l'unico difensore ad aver segnato in tutte e otto le ultime stagioni di Serie A".