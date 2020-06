"Vittoria importante! Partita dopo partita, sempre tutti insieme!". Parole e musica di Cristiano Ronaldo, protagonista della vittoria della Juventus in casa del Bologna. Al Dall'Ara è 0-2 per i bianconeri, a segno proprio Cristiano in apertura, poi raddoppiato da Dybala. Lo stesso CR7 ha risposto al digiuno che durava da quattro partite: l'ha fatto trasformando un calcio di rigore dopo aver fallito (per grande parata di Donnarumma) quello contro il Milan in semifinale di Coppa Italia. Ecco, ora sembra sia tutto tornato alla normalità. Pian piano rientrerà anche la condizione.



Ecco la foto pubblicata questa sera sui social