Quali zone di campo hanno calcato i giocatori della Juventus? Potete vederli qui, nel widget fornito da Opta . Una prestazione ordinata e costante, quella dei bianconeri contro il Parma. Il migliore in campo? Sicuramente Cristiano Ronaldo, autore di due reti, ma soprattutto di una prova di assoluto livello. Non è una novità, non lo è mai: all'interno del campetto, però, è palese l'aiuto e il 'nuovo' ruolo di CR7: uomo di fascia, con naturale propensione per l'attacco sul secondo palo. Vedere per credere...