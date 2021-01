Juventus-Udinese restituisce tutta l'immagine di un Cristiano Ronaldo trascinatore della squadra di Pirlo, che prende in mano le sorti proprie (classifiche aggiornate alla mano, il numero di gol di Pelè è superato) e di una Juve che può arrivare più serena allo scontro diretto col Milan di dopodomani a San Siro. Anche Federico Chiesa resta in scia con valutazioni positive, così come Aaron Ramsey. Fa più fatica invece Alex Sandro, mentre Weston McKennie vive una serata agrodolce.

