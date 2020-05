In una diretta Instagram con Alex Del Piero, il brasiliano Ronaldo commenta lo scontro con Iuliano in un vecchio Juve-Inter: 'Io posso capire gli errori degli arbitri, ma non avevate bisogno di quelle cose". Del Piero: "Io quel giorno ho fatto la mia parte, perché un minuto dopo ci hanno dato rigore a noi e io non ho segnato per mantenere l'equilibrio della cosa..." scherza Alex, che poi continua: "Noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, alcuni episodi macchiano una stagione intera. C'era una tensione che arrivava da altre parti, quello è sicuro. Tutte le squadre erano sempre sotto tensione perché appena c'era un intervento scoppiavano le polemiche. Sono stati anni macchiati".