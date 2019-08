Cristiano Ronaldo si è raccontato ai microfoni di TvI. Con Torino sullo sfondo, il campione portoghese ha parlato anche delle sue sensazioni sul caso Mayorga, dopo l'accusa di stupro che ne ha accompagnato il suo primo anno alla Juventus. LE SUE PAROLE - "È’ stato un anno molto complicato, forse il più difficile per me, ma non certo dal punto di vista professionale. Quando le persone mettono in dubbio il tuo onore, fa male, soprattutto perché ho una famiglia numerosa, una compagna, quattro figli, di cui uno di 9 anni che capisce già ogni cosa: in casa è entrata ogni cosa letta sui giornali. È stato davvero difficile e questa storia ha messo alla prova tutta la mia famiglia. È un episodio sul quale non mi sento molto a mio agio, se ne devo parlare, ma grazie al cielo si è dimostrato che sono innocente. I miei amici, i miei cari e quelli che mi amano sapevano che ero innocente. Sono orgoglioso della loro reazione. Lo sono una volta di più".