Altro giro, altro giorno di allenamento. Cristiano Ronaldo suda all'ombra della Continassa, in un'estate che ormai vien fuori da qualsiasi spiraglio di sole. Il fuoriclasse portoghese, rientrato nei giorni scorsi agli ordini di Sarri dopo quindici giorni di quarantena obbligatoria (dovuta a sua volta alla partenza per Madeira subito dopo Juve-Inter), ha postato su Instagram una foto della seduta di oggi in cui corre in solitaria. Anzi: accompagnato dall'ormai inseparabile codino. "Work hard, play hard", ha scritto CR7. Motto di una vita, ma soprattutto di questo periodo.