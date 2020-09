Cristiano Ronaldo, un nome, una leggenda. C’è ancora tempo per ammirarlo sui campi da calcio, nel frattempo è già entrato di diritto nell’Olimpo degli dei del calcio, infrangendo record dopo record. L’ultimo i 100 gol con la maglia del Portogallo, per la precisione 101 celebrati attraverso un post su Instagram: “Che modo meraviglioso di raggiungere i 100 gol!”. La tripla cifra è stata raggiunta con una splendida punizione, degna di quelle sfoderate ai tempi del Manchester United e del Real Madrid. Con la Juventus ne ha messa a segno solo una, quest’anno nel derby contro il Torino. Ma con un mentore come Pirlo, la rotta può facilmente cambiare.