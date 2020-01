Cristiano Ronaldo è tornato. Dopo il novembre nero CR7 è tornato a segnare gol a raffica e da inizio dicembre è il calciatore che ha segnato più reti (9) nei cinque massimi campionati europei. C'è un dato della sfida di Roma che ha impressionato Maurizio Sarri che in conferenza svela: ​"La sensazione è che stia bene, risolti i problemi fisici che aveva mi sembra in un momento straordinario, i numeri parlano per lui a livello realizzativo ma anche quelli che sta esperimento in partita, a Roma ha fatto 1100 metri superiori ai 22 all'ora, un numero di altissimo livello. E' in grande salute fisica".