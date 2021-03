1









"Ha segnato più gol nell'ultimo anno al Real Madrid - 15 - che in tre anni alla Juventus - 14 -. Ecco il dato più preoccupante. Chiesa gli ha scippato la scena". Così El Mundo Deportivo sentenzia Cristiano Ronaldo e il suo flop in Champions League. Ma le critiche arrivano da tutta Europa. Marca ribadisce: "È l'anno più difficile, senza Champions e con un campionato praticamente perso. Con il Real Madrid giocò otto semifinali consecutive e trionfò in quattro occasioni". E Don Balon certifica: "CR7, ultima in Champions con la Juve. Andrà al Psg". L'Equipe in Francia entra a gamba tesa: "Fiasco Ronaldo. Non basta l'assist, il suo atteggiamento si è rivelato un problema e ha mancato tutte le occasioni. Si lamenta solo dell'arbitro. Voto: 4". Il quotidiano francese boccia anche Morata: voto, 3.