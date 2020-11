2









Giorno dopo giorno, un rapporto che si rinsalda sempre più. Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo vanno ben oltre il classico rapporto tra giocatore e allenatore: secondo Tuttosport, tra i due c'è stato "un colpo di fulmine, nel senso che Pirlo ha colpito Cristiano con il suo modo di fare, con la sua umiltà e con le sue idee: era parecchio che CR7 non era così ben impressionato da una allenatore, ma questa volta è andata esattamente così". "Parecchio" tradotto: Zinedine Zidane. Disponibilità ed entusiasmo, Cristiano vuole dare una mano a Pirlo per vincere al primo anno da allenatore, Pirlo vuole aiutare Cristiano a raggiungere tutti i record. Il rapporto tra i due? Pesa parecchio. Così come l'amicizia con il presidente Agnelli. "Con Pirlo, da quel primo colloquio, avvenuto pochi giorni dopo la nomina dell’allenatore sulla panchina della Juventus, ne sono seguiti tantissimi altri, tutti proficui, tutti basati sulla reciproca stima che consente una scambio di idee e suggerimenti reciproci".