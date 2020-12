La stagione della Juventus sta procedendo tra luci e ombre, con il nuovo corso targato Pirlo che sta alternando idee di gioco e qualche prova esaltante a parecchi giri a vuoto e defaillance tattiche e mentali. In questa serata di Santo Stefano proviamo a soffermarci su un aspetto specifico della squadra: i numeri dell'attacco.La Juve ha disputato in totale 19 partite: 13 giornate di Serie A e le 6 del girone di Champions League. In questi 19 match ha segnato in tutto 39 reti: 25 in campionato e 14 in Champions.quando sono arrivati scudetto, finale di Coppa Italia ed eliminazione agli ottavi di finale di Champions League.A cambiare rispetto allo scorso anno sono le cifre dell'attacco, rappresentato da Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala (in rigorose ordine gerarchico).17 su 25 in campionato e 11 su 14 in Champions. Un 70% abbondante, insomma, delle realizzazioni bianconere arriva dai tre là davanti.Andando ad analizzare le prestazioni degli attaccanti, notiamo una netta asimmetria:La Joya ne ha realizzato uno in Serie A e uno in Champions League: un contributo per ora più "simbolico" che altro, con la speranza di vederlo in crescendo nel 2021. In Champions il mattatore è Morata con 6 reti, con Ronaldo che segue a 4. Ruoli invertiti in campionato, con Ronaldo capocannoniere assoluto a 12 gol, mentre Morata ne ha "solo" 4, ma con altrettanti assist vincenti (6° nella classifica di questa Serie A, primo nella Juve).Emerge una caratteristica agrodolce della Juventus di questa stagione: la produzione offensiva non è peggiorata in assoluto, tuttavia si assiste a una maggiore concentrazione tra gli attaccanti. In particolare due di essi: un Ronaldo che sta davvero facendo gli straordinari e un Morata divenuto giocatore completo , in grado di agire da rifinitore quasi più che da goleador. Con la grande incognita legata a Dybala e un apporto dagli altri reparti che stenta ancora ad arrivare.Quest'ultimo aspetto si lega a un discorso più generale di rendimento collettivo: il centrocampo sta faticando a tenere i giri del motore alti e le distanze tra i reparti corte per tutti i 90'.E ancora ci sono da giocare quattro scontri diretti: le due milanesi, la famigerata sfida col Napoli... e il Sassuolo, al momento da prendere in considerazione per le prime posizioni. Sarà un gennaio rovente.