Cristiano Ronaldo storce il naso. A non soddisfare il portoghese è il mercato che sta facendo la Juventus, secondo quanto riporta Don Balon. Dopo il rapporto complicato con Sarri nella stagione scorsa quindi il portoghese non è convinto del lavoro che sta portando avanti Fabio Paratici in questa sessione di mercato. L'unico sorriso accennato dal portoghese negli ultimi mesi, è stato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve.