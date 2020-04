Trentuno milioni netti all'anno, 31. Un ingaggio ingombrante, quello di Cristiano Ronaldo, uno stipendio che forse, oggi, la Juve non potrebbe permettersi. Dopo la crisi coronavirus un altro colpo alla CR7 sarebbe praticamente impossibile. Come scrive Calciomercato.com, "se Agnelli acquistasse Cristiano adesso, si ritroverebbe a ragionare su cifre elevate sì ma non a questo punto". E dalla Spagna non si placano le voci su un possibile ritorno del portoghese a Madrid. Come stanno davvero le cose?Come avevamo già anticipato alcuni giorni fa (LEGGI QUI) la Juventus reagisce ribadendo che Cristiano Ronaldo anche nel 2020/2021 sarà la stella della squadra di Maurizio Sarri, non ci sono dubbi né da parte del giocatore né da parte del club. Florentino Perez da parte sua non ha ancora fatto arrivare nessuna proposta al club bianconero e al calciatore e in piùL'attaccante della Juve è rimasto ovviamente legatissimo a Madrid ma a meno di decisioni clamorose resterà alla Juve almeno per un'altra stagione sebbene la sua volontà, così come quella della Juve, è quella di continuare fino alla fine: 30 giugno 2022, la data di scadenza dell'attuale accordo tra Juve e CR7.