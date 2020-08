1









Cristiano Ronaldo continua a mostrare al suo pubblico di Instagram le sue vacanze sullo yacht. Oggi il fuoriclasse portoghese ha postato una sua foto seduto a bordo della lussuosa imbarcazione, in costume, col fisico statuario in bella mostra, e il tramonto sullo sfondo. E un messaggio che gioca sul suo ego: "Potete scegliere tra due opzioni: la vista alle mie spalle e ME. Cosa scegliete?". Prontamente è arrivata la risposta del terzino brasiliano Marcelo, suo ex compagno di squadra al Real Madrid: "La vista, ovviamente!". E voi cosa scegliereste?