. Irraggiungibile, fuori dal campo e dentro il terreno di gioco. Sì, perché vive probabilmente il miglior momento della sua stagione, con otto partite consecutive a segno e un'energia straripante. Tutto va e si muove, specialmente oggi..., che ha annunciato: "Oggi è un giorno storico per me, per Italia Independent e per il mio team: abbiamo firmato un accordo globale con Cristiano Ronaldo per creare delle collezioni di occhiali. Sono molto orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con CR7 e il suo team su questo incredibile progetto". Un successo annunciato, ancora una volta.E se fuori dal campo si celebra una giornata d'oro, dentro il terreno di gioca CR7 fa preoccupare i suoi tifosi. Per il secondo giorno consecutivo, infatti, si è allenato a parte come spiegato dal comunicato.

iOS -> SCARICA QUI