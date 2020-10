1









È uno dei suoi tanti, tantissimi marchi di fabbrica. Non solo dribbling, strapotere fisico, velocità e killer instinct sotto porta, ma Cristiano Ronaldo stacca di testa che è un piacere. L’ultimo in ordine tempo quello impressionante contro la Roma, che ha decretato il pareggio finale. E come scordare quello rifilato l’anno scorso contro la Sampdoria, staccando 71 centimetri, raggiungendo i 2,56 metri di altezza e restando in aria per 0’92”. Così ha voluto deliziare i suoi compagni con un’altra prodezza in allenamento, postando poi lo scatto su Instagram: “La partita è il riflesso dell’allenamento”.