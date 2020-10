1









Cristiano Ronaldo ha seguito dal lontano la vittoria della Juventus ieri in Champions League. I compagni erano a Kiev, il portoghese a casa per osservare il periodo di quarantena dopo la positività al Covid. In attesa di capire se potrà scendere in campo per la gara contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo (per rispettare i tempi previsti dall'Uefa servirà l'ufficialità della sua negatività entro oggi), Ronaldo manda un messaggio dal suo profilo Instragram: "Il successo nella vita non si misura da ciò che ottieni, ma dagli ostacoli che superi". Il portoghese sta bene e a confermarlo è anche un video nel quale il portoghese si allena sulla cyclette del suo terrazzo a Torino. Canta, sorride e spinge per tornare in campo il prima possibile. E intanto, sfoggia anche un nuovo look.



VERSO IL BARCELLONA - Giornata decisiva per capire se Cristiano Ronaldo sarà a disposizione di Pirlo per la gara contro il Barcellona in programma mercoledì prossimo. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus entro oggi dovrà consegnare tutta la documentazione che attesti il buono stato di salute del giocatore. Non è necessario che sia negativo al Covid, ma deve stare bene ed essere asintomatico. Poi verrà sottoposto al tampone, e se dovesse essere negativo verrà accelerato il suo rientro. Il test decisivo sarà quello che verrà fatto poco prima della partita, e in quel caso dovrà necessariamente essere negativo.