In un'intervista dalle forti emozioni, Cristiano Ronaldo si racconta a Good Morning Britain. Il fuoriclasse portoghese, oltre alle parole sul caso Mayorga (leggi qui le dichiarazioni) , si è commosso ricordando il padre, morto prematuramente. Per CR7 è evidentemente ancora una ferita aperta: l'uomo era schiavo dell'alcol, e il dramma di Cristiano è il fatto che non abbia visto fin dove si sia spinto. Oggi, Ronaldo è anch'egli padre, pure molto orgoglioso.: "Il matrimonio? Georgina ha aiutato moltissimo, certo che sono innamorato di lei e un giorno ci sposeremo di sicuro. Del resto, è anche il sogno di mia mamma".