Spazio alle ali con Cristiano Ronaldo centravanti. Secondo Il Corriere dello Sport, dal colloquio tra Maurizio Sarri e CR7 in Costa Azzurra sono scaturite indicazioni importanti per la nuova Juventus. Non solo Federico Bernardeschi: dovrebbe essere blindato anche Douglas Costa, considerato un elemento da rilanciare per innescare nel miglior modo possibile il cinque volte Pallone d'Oro. A lasciare Torino sarà invece Mario Mandzukic, ormai fuori dal progetto bianconero: l'ex "insostituibile" di Allegri non troverà spazio nella Juve 2019-20, con Ronaldo nel ruolo di prima punta.