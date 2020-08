17









Attraverso un post Instagram, Cristiano Ronaldo lascia un messaggio ai fan, che non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi della Juventus: “La stagione 2019/20 è finita più tardi del solito ma prima di quanto noi ci aspettassimo. Ora è tempo di riflessione, tempo di analizzare gli alti e bassi, perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare. Un club enorme come la Juventus deve sempre pensare come il migliore del mondo, in modo da poterci definire come uno dei migliori club al mondo. Vincere ancora una volta la Serie A in un anno così difficile è qualcosa che ci rende molto orgogliosi. Personalmente segnare 37 gol con la Juventus e 11 con la nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a migliorarmi ogni anno. Ma i fan ci chiedono e si aspettano di più da noi. Dobbiamo essere all’altezza delle aspettative. Che questa breve pausa vacanze ci permetta di prendere le adeguate considerazioni per il futuro è tornare più forti e impegnati che mai. A presto”.