“Sicura, incantevole e straordinariamente bella, Madeira è già l’Isola più bella per me. Vota l’isola di Madeira come la migliore isola d’Europa 2020. Io ho già votato, e tu? Portiamo questo premio nella mia isola natale“. La candidatura arriva dritta dritta da Cristiano Ronaldo, che tramite il proprio profilo Twitter ha sostenuto la sua città natale: Madeira. Anche lui la vorrebbe vedere insignita del titolo di Isola più bella d'Europa 2020.