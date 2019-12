Cristiano Ronaldo ritrova il sorriso con in mano il premio consegnatogli ai Globe Soccer Awards di Dubai. L'attaccante della Juve ha vinto il premio come miglior calciatore dell'anno per la sesta volta in carriera,L'attaccante della Juve ha postato una foto su Instagram solo con un paio di emojis come didascalia. La foto parla da sola: un sorriso smagliante che spiega tutta la sua felicità per il riconoscimento.