"Non ci sono i rigori?". A fine partita amichevole giocata dalla Juventus contro il Team-K League, Cristiano Ronaldo chiede allo staff di Maurizio Sarri se siano previsti i calci di rigore. La risposta di Massimo Nenci, però (preparatore dei portieri della Juventus) è però negativa ed i due si avviano insieme nello spoagliatoio dopo che i bianconeri hanno strappato un pareggio per 3-3 contro la selezione del campionato coreano. Cristiano non avrebbe potuto comunque calciare i rigori visto che è rimasto in panchina per tutta la partita.