vuole lanciare un segnale a tutta la squadra. Leader e simbolo della Juve, il portoghese non è abituato a perdere e non vuole farlo nemmeno in bianconero. Vincere, sempre e comunque. Per farlo servono concentrazione e allenamento. Oggi la squadra ha ricominciato a lavorare alla Continassa in vista della sfida contro la Lazio, l'appuntamento era fissato alle 17 ma Ronaldo si è presentato con largo anticipo: il portoghese è arrivato alle 12 al centro sportivo.