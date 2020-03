sorride durante la sua quarantena a Madeira. L'attaccante della Juve era rientrato in Portogallo per stare vicino alla madre Dolores che si stava riprendendo dopo l'ictus: "Mi sento molto grato di avere mia madre a casa dall'ospedale e che si sta riprendendo - ha scritto il portoghese con un post su Instagram - Prendetevi cura delle vostre famiglie e dei vostri cari". Con un hashtag che vale per tutti: #stayhomesavelives.