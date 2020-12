2









Fresco vincitore del Golden Foot, Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro: "Se hai motivazioni il resto non importa nulla. Oggi mi sento alla grande e sto bene, non posso dire cosa succederà più avanti. Vivo il presente, e in questo momento sono felice, mi sento in ottima forma e spero di giocare ancora per molti anni ad alti livelli; ma non si può sapere nulla. Il calcio è fatto così. Ai giovani dico sempre di godersi il momento perché non si sa quello che può succedere in futuro



OBIETTIVO - "Se chiudo gli occhi mi immagino un grande futuro con la mia nazionale. Nel 2016 abbiamo vinto l'Europeo e ora vogliamo il Mondiale, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Nel calcio tutto è possibile, ma dobbiamo essere realisti. In tutti i club dove sono stati ho vinto qualsiasi trofeo, con il Portogallo ho vinto Europeo e Nations League, ma il mio sogno è conquistare tutto con quella maglia". Queste le parole di CR7 riportate da Tmw.