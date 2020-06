La partita di ieri di Cristiano Ronaldo è stata abbastanza convincente, dopo alcune critiche piovute dopo le due partite di Coppa Italia. Il portoghese ha ritrovato continuità in rete, con la seconda realizzazione consecutiva, anche se entrambe su rigore. Soprattutto, Ronaldo ha fornito due assist, compreso un tocco di tacco smarcante per il gol di Higuain. Non è ancora al top, ma sta facendo di tutto per esserlo. E nel frattempo, in pieno CR7 Style, macina un altro record: con la rete al Lecce, sono 20 su 21 le vittime del campionato italiano a cui il portoghese ha segnato almeno un gol, se si contano ovviamente solo le squadre contro cui è sceso in campo.