Cristiano Ronaldo e l'ambizione. Ciò che l'ha sempre spinto, ciò che l'ha portato ad essere il più grande al mondo, uno dei più vincenti di sempre. Il portoghese, in uno stralcio dell'intervista a Dazn ha detto: ​“Mi sveglio ogni mattina con l'idea nella mia testa di allenarmi con l'obiettivo di ottenere qualcosa di più, non solo per guadagnare denaro. Grazie a Dio, non mi mancano i soldi, quindi quello che voglio guadagnare è un posto nella storia del calcio".