Trovato un gol, se ne fa un altro. Questo pensa Cristiano Ronaldo sempre alla ricerca di nuove reti per ingrossare i suoi fantastici primati. Nel primo tempo di Juventus-Roma, che vede i bianconeri condurre per 1-0 grazie a un suo gol, CR7 è andato vicinissimo al raddoppio con un missile diagonale col destro che si è stampato sulla traversa interna ed è tornato in campo. L'arbitro Daniele Orsato non ha assegnato il gol: l'orologino al suo polso e la goal-line technology non mentono, il pallone non ha superato la linea di porta. Ma Ronaldo non si è rassegnato alla decisione ed è andato dal direttore di gara a chiedere di vedere coi propri occhi la notifica di "No Goal". Ma Orsato, con una risata, ha schivato il braccio indagatore del fuoriclasse della Juve e non gli ha voluto mostrare il display.