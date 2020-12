A 35 Cristiano Ronaldo non accenna a fermarsi. Attento a ogni dettaglio del suo fisico, il portoghese vuole rimanere ancora per tanti anni ad alti livelli. Fresco vincitore del premio come miglior giocatore del secolo, l'attaccante della Juventus ha svelato il suo sogno: "Voglio vincere il Mondiale con il Portogallo. Abbiamo conquistato l'Europeo e la Nations League, in ogni club dove sono stato ho vinto qualsiasi trofeo possibile. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra ed essere realisti, ma il Mondiale è il mio grande sogno".