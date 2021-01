Mentre la Juventus era impegnata nella gara di Coppa Italia contro la Spal,- non convocato - ne ha approfittato per festeggiare il compleanno della sua compagna Georgina Rodriguez. Dove? I due sono andati a Courmayeur scatenando le polemiche per possibili violazioni delle norme anti Covid, con i carabinieri che, secondo l'Ansa, avrebbero avviato le indagini. Intanto, sul suo profilo Instagram Georgina ha pubblicato un video nel quale prima i due sono nell'acqua calda, all'aperto, poi il portoghese si sdraia completamente nudo sulla neve per poi tornare in acqua. Anche in vacanza Cristiano non perde di vista la cura del corpo.