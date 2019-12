Quanti siuuu ha gridato Ronaldo in carriera, e quanti altri ancora ne dovrà gridare... Tanti, ci auguriamo. Tantissimi. Prima un salto, poi l'urlo a braccia e gambe larghe. Come a dire "Ho segnato ancora io". Ma come nasce quest'esultanza? Cristiano l'ha svelato ai microfoni di Dazn: "Ho iniziato a dire 'si' quando ero al Real Madrid. Ho iniziato a dirlo non so bene perché, mi è venuto naturale. Segnai un gol e feci questo, ma non mi aspettavo che le persone si chiedessero il perché. E' stato naturale, come le cose migliori che accadono".