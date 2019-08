Sì, a Parma ci sarà. Cristiano Ronaldo non era ieri a Trieste: è rimasto a Torino per sostenere una seduta breve, personalizzata, con fine specifico proiettato al Tardini. Suo figlio al suo fianco ed è ripartito: lavora duro per recuperare, come scrive sui social. E domani, quando ci si ritroverà al Training Center della Continassa, si vedrà se Ronaldo dovrà ancora fare un differenziato oppure rientrare subito in gruppo. Le sensazioni sono positive, l'ottimismo è palese. Verso la prima di campionato, CR7 si candida a un posto di prim'ordine. E vuole partire subito al massimo.