Lui al caldo, lei al freddo. A separarli un mondo intero e "qualche" grado di differenza. Sono Ronaldo e la sua Georgina: Cristiano domani partirà per l'Arabia Saudita dove domenica giocherà la Supercoppa italiana contro la Lazio, la modella argentina ha deciso di passare qualche giorno tra la neve di Sestriere insieme ai figli. Slitte, mammut e... cani lupo. Di zebre neanche l'ombra, chiaramente. La sua - di zebra, Cristiano - a chilometri di distanza concentrato in vista della gara di domenica, e intanto Georgina si gode un po' di relax sulla neve.



