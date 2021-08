C'è sempre il Psg, nonostante l'arrivo di Messi, perché la questione Mbappé rimane aperta e il francese sogna il Real Madrid, in questa stagione o nella prossima, quando sarà in scadenza di contratto. Ecco, c'è anche il Real Madrid, perché dalla Spagna hanno raccontato nella notte di una forte richiesta di Carlo Ancelotti a Florentino Perez: riportare Ronaldo a Madrid, in quella che per 9 anni è stata la sua casa.- Botta e risposta, dicevamo. Sì, perché lo sceicco Mansour, proprietario del City, è il cugino dell'emiro Tamim bin Hamad al-Thani, sponsor principale dietro al club di cui Nasser Al-Khelaifi è il numero uno (Psg), ed è pronto a rispondere ai super colpi del parente con un altro grande acquisto. Ed ecco che ora potrebbe rispondere ad Al-Thani soffiando al Psg l'unico uomo in grado di potersela giocare con il fuoriclasse argentino: Cristiano Ronaldo.- Lo riporta il Corriere dello Sport, che scrive: "È (anche) di questo che sta parlando Jorge Mendes a Londra, dove si trova pure per affari romanisti per esempio. Il suo obiettivo più grande è però quello di fornire a CR7 un'alternativa alla Juve, a lungo ha trattato col Psg e ora sta provando a concretizzare un'alternativa che avrebbe del clamoroso per vari motivi. Uno ha un nome (Pep) e un cognome (Guardiola). L'ultima mossa di Mendes è quindi questa, stuzzicare l'orgoglio e la fantasia di Mansour proponendo a condizioni di saldo Ronaldo al Manchester City, mettendo allo stesso tempo fretta al Psg che aspettando un anno potrebbe perdere il fuoriclasse portoghese. Quindi l'opportunità irripetibile di allestire la coppia più forte della storia del calcio quando il Mondiale in Qatar è dietro l'angolo".Mendes è sempre al lavoro: "Il suo primo e ultimo pensiero - si legge - non può che essere dedicato a CR7, che mesi fa gli ha chiesto di portarlo via dalla Juve e di provarci fino a quando sarà possibile.