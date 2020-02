Intervallo di lione-Juve, Ronaldo: " i centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli"

Dybala: "non la prende nessuno"

Ronaldo: " si anche sulle seconde palle, niente" pic.twitter.com/hmD4VlOD45 — emilio (@emi_80_te) February 29, 2020

Giocatore-allenatore Cristiano Ronaldo, che durante l'intervallo di Lione-Juventus di Champions Legue ha spiegato a Dybala che: "Siamo soli, i centrocampisti non ci danno supporto" come riportano le telecamere di RMC Sport che l'hanno ripreso mentre di lamentava con l'argentino per il gioco della squadra. E anche Paulo era d'accordo con CR7: "Non la prende nessuno", "Sì, anche sulle seconde palle" chiude l'argomento il portoghese. Ronaldo è stato uno dei pochi a salvarsi nel ko del Groupama Stadium, ora la Juventus dovrà ribaltare il risultato (0-1) nel ritorno all'Allianz Stadium.