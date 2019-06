"Godendosi le vacanze". E' un Cristiano Ronaldo in versione relax quello che appare sorridente - e più in forma che mai - assieme all'amico Miguel Paixao, suo ex compagno di squadra ai tempi dello Sporting e che anni fa CR7 ha scelto per curare il suo museo di Madeira. I due sono inseparabili dal ’ 97: Paixao raggiungeva spesso Cristiano a Madrid e sta facendo lo stesso a Torino. Ora i due stanno passando assieme parte delle vacanze in Costa Azzurra. Con Ronaldo più rilassato che mai.