Cristiano Ronaldo...Oltre che sul campo, però, CR7 è sempre impegnato a sponsorizzare il proprio marchio e quindi ogni tanto un po' di pubblicità non fa male anche perché lui è l'uomo più seguito al mondo. Non male come vetrina. Qualche minuto fa Cristiano ha postato sulle sue stories Instagram le nuove scarpe del suo marchio. Estive e tutte rosse. Sulla qualità garantisce lui, ovviamente.