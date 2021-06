Luca Marchegiani ha parlato negli studi di Sky Sport prima di Belgio-Portogallo, soffermandosi su Cristiano Ronaldo: “È il destino che spetta ai grandi, quello di far notizia quando fanno meno bene. Ronaldo qualche critica se la tira addosso, perché è un grandissimo accentratore. Se non segna e segna un altro lui non è contento, e questo spiega tutto. Non ci si può aspettare continuità adesso in lui: è più grande, più esperto, deve gestire le sue prestazioni”.